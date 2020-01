Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «A los niños hay que darles mucho amor porque, si no, cuando crecen tenemos problemas, hay que cuidarlos, no los dejen solos, no los dejen con personas desconocidas, o parientes que al rato les enseñan cosas que no (deben), o que los maltratan,» afirmó Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado.

En la colonia López Mateos de Morelia, en donde hizo entrega de despensas del programa «Alimentando sus sonrisas», y en alusión directa al caso del niño que asesinó a dos personas en un colegio y luego de suicidó en Torreón, Coahuila, subrayó que el cuidado a los menores es prioritario, «que se convierten en la razón de ser y en el sentido de la vida».

Mientras comentó que ya se trabaja en una ley más estricta para la protección de los infantes.

En cuanto al programa expuso: «Necesitamos que las y los niños crezcan sanos y fuertes, este año llegaremos a los 150 mil hijos de madres jóvenes y madres solteras de escasos recursos».

Destacó que se incluirá a las jefas de familia de esta colonia en el programa «Palabra de Mujer» en el que se han entregado más de 130 mil créditos, sin intereses y una credencial para obtener descuentos para alimentos, cine, combis y taxis.

Aureoles Conejo dijo que mejorarán además el alumbrado, el drenaje, y los espacios deportivos, «hoy mismo se inicia con el arreglo de las dos canchas de básquetbol que están abandonadas».

Además de que continuarán con el programa «Pintando alegría» y realizarán un padrón de familias o adultos mayores que necesitan un espacio donde vivir para hacerles cuarto adicional y para personas con discapacidad.

En tanto que solicitó hacer un comité de vecinos para proponer mejoras en materia de Seguridad Pública.

A su vez, Rocío Beamonte Romero, directora del DIF estatal, explicó que en el programa se da atención integral los infantes para que cuenten con su acta de nacimiento, cartilla de vacunación, alimentación y derecho a la educación.

Por su parte, Ignacio Murillo Ramírez, encargado del orden de la colonia López Mateos, solicitó atender temas de Seguridad Pública, vialidades, y áreas deportivas.

El Jefe de Gobierno de Morelia, Alberto Frutis Solís, dijo que el programa es integral porque confluyen varias instancias y que se entregarán apoyos a niños desde 6 meses hasta 4 años 11 meses.

«En Michoacán vamos a la vanguardia, somos responsables de que los niños crezcan con amor, paz y tranquilidad», comentó.

