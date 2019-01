Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado petista, Salvador Arvizu Cisneros, asegura que ha recibido reportes sobre afectaciones al sector salud, derivadas del desabasto de combustible en Morelia y su zona conurbada, entre las que citó ausentismo del personal y cancelación de citas programadas, principalmente.

Como integrante de la comisión parlamentaria de Salud y Asistencia Social en el Congreso local, dijo que el ausentismo se ha reportado en hospitales de Morelia, pero también de Uruapan y Lázaro Cárdenas, ante la imposibilidad de que profesionistas con residencia en la capital se trasladen hacia el interior.

“El personal nos dice que han sufrido sanciones porque no llegaron a checar a tiempo, y también de los usuarios con citas programadas que no están siendo atendidos puntualmente, o que si no alcanzaron lugar ya se las cancelaron para otro día, es problema que está repercutiendo a nivel general”, sostuvo.