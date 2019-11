Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo de color rojo que transitaba por la Avenida Héroes Anónimos se salió de control y cayó a las aguas del Río Grande, a espaldas de un conocido diario de circulación estatal.

A consecuencia de la situación no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales, según los datos brindados por las autoridades policíacas y de auxilio.

En este tenor, se pudo saber que el acontecimiento fue este sábado en el lugar antes referido, a donde se trasladaron los elementos de Protección Civil Estatal para ayudar a dos hombres que viajaban dentro del carro, éstos fueron sacados con el apoyo de una escalera que fue colocada en el toldo del coche, pues éste quedó parcialmente hundido.

Los ciudadanos no requirieron hospitalización, solamente fueron valorados médicamente en el sitio de los hechos, así lo explicaron los socorristas. Asimismo, los efectivos de Tránsito se encargaron de los peritajes respectivos para de esta manera determinar responsabilidades. De igual manera trascendió que fueron otros automovilistas los que al ver el suceso llamaron al número de emergencias 911.

Posteriormente, una grúa se encargó de sacar el auto del agua para trasladarlo a un corralón y ahí quedó a disposición de las autoridades respectivas.

Los guardianes del orden exhortaron a la ciudadanía en general a manejar con precaución para evitar sucesos trágicos, recomendaron no conducir a exceso de velocidad, no combinar el alcohol con el volante y no hacer uso del teléfono celular mientras se pilota una unidad.

