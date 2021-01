Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes autoridades comunales de la tenencia de Jesús del Monte y académicos denunciaron la presunta edificación del fraccionamiento Campestre Puerta del Bosque en una área protegida de esa comunidad; sin embargo, uno de los copropietarios del predio aseguró contar con una licencia municipal que les permite la edificación de un fraccionamiento tipo campestre.

Ante dicha situación, la autoridad auxiliar, pidió a las autoridades del Ayuntamiento de Morelia, la autoridad estatal y federal, intervenir y en su caso clausurar de manera permanente la edificación del referido asentamiento.

“Se necesita que la autoridad clausure esto y no habrá fraccionamiento que los pueblos originarios del sur de Morelia autoricen y mientras un servidor esté en vida no vamos a permitir un ecocidio más, no vamos a permitir un cambio de uso de suelo más y no vamos a permitir daño a la naturaleza”, señaló.