Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Distintas fuentes del gobierno de Estados Unidos han informado a los servicios de inteligencia de la muerte de Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y quien fuera uno de los líderes del grupo terrorista Al Qaeda.

La información la dio a conocer la cadena de televisión NBC, quien señala que autoridades gubernamentales confirman la muerte del hombre de 30 años aproximadamente, sin embargo no se sabe cómo, cuándo y dónde perdió la vida.

Tampoco se sabe si Estados Unidos tuvo algo que ver en el fallecimiento, las autoridades señalaban que podía haber estado en algún lugar de la frontera entre Afganistán y Pakistán, a la espera de cruzar a Irán.

En febrero de este año, el secretario adjunto para la Seguridad Diplomática de EU, Michael Evanoff, señaló en conferencia de prensa que Osama bin Laden habría preparado a Hamza para asumir el liderazgo del grupo terrorista.

US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials. https://t.co/jgkx8Elekc

— NBC News (@NBCNews) August 1, 2019