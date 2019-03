Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), convoca a las y los interesados a sumarse a la Policía Michoacán a acudir a los cuarteles regionales, direcciones de seguridad pública y presidencias municipales, con lo necesario para integrarse a la corporación estatal.

La instrucción del titular Juan Bernardo Corona Martínez, ha sido integrar a mujeres y hombres con vocación de servicio social, con el fin de garantizar la seguridad de los suyos en el territorio estatal.

Por ello, personal de la dependencia se encontrará el próximo 3 de abril en las instalaciones del Cuartel Regional de la Policía Michoacán, Apatzingán, donde llevará a cabo el proceso de preselección de aspirantes, el cual consta de una evaluación prefiltro, primer paso para poder realizar pruebas de control y confianza, y así los seleccionados puedan ingresar al Curso de Formación Policial del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP).

En el cuartel Regional Coalcomán, se brindará información y orientación de lunes a domingo, con horario de 9 a 17 horas. En tanto, en la capital michoacana, a través de los módulos ubicados en las plazas de Armas y San Francisco.

Asimismo, en las instalaciones de la alcaldía de Zitácuaro, personal institucional brindará atención a los interesados por medio de un módulo, con horario de 9 a 16 horas.

Al ser un pre-proceso de evaluación, se requiere que las y los asistentes vistan con ropa deportiva, y de manera puntual, cumpliendo los siguientes requisitos:

• Ser ciudadano mexicano.

• Tener de 18 a 45 años de edad.

• Estatura mínima 1.60 y mujeres 1.50.

• Secundaria concluida.

• Buena salud física y mental.

Contando con lo anterior, presentarse con la siguiente documentación:

• Acta de nacimiento.

• Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional)

• CURP.

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. (Luz o agua).

• Comprobante oficial de estudios, mínimo secundaria. (Certificado).

• Cartilla de Servicio Militar. (Excepto mujer)

• Oficio de baja voluntaria y hoja de servicio (sólo en caso de que haya pertenecido al Ejército, Fuerza Aérea o alguna institución de Seguridad Pública).

• Currículum Vitae actualizado con fotografía reciente y firma en cada hoja.

• Carta de explicación de motivo de ingreso al puesto solicitado, dirigida al Secretario de Seguridad Pública (escrito libre en el que se manifieste por qué quiere ser parte de la Policía Michoacán).

• Constancia laboral de últimos empleos (No aplica primer empleo).

• Dos cartas de recomendación personales (no familiares) con los siguientes datos: nombre, número de teléfono y dirección de quien emite.

• Dos referencias vecinales (no familiares) con los siguientes datos: nombre, número de teléfono y dirección.

• 1 Fotografía tamaño infantil.

