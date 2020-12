Reino Unido (Rasainforma.com).- Este miércoles Reino Unido autorizó el uso de la vacuna contra Covid-19 que desarrolló la farmacéutica AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford.

Cabe recordar que Reino Unido autorizó previamente la vacuna de Pfizer y BioNtech, misma que ya ha comenzado a aplicarse en ese país.

El Ministerio indicó también que el gobierno aceptó la recomendación del uso de esta vacuna luego de «unos ensayos clínicos rigurosos» y del «análisis de los datos por parte de los expertos de la MHRA».

The Oxford University/AstraZeneca #COVID19 vaccine has been approved for use.

This is the second COVID-19 vaccine approved for use in the UK.

MHRA experts have assessed the safety, quality and effectiveness of the vaccine.

Find out more: https://t.co/QmrGLpU9s6 pic.twitter.com/3tTObtpj0g

