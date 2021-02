India (MiMorelia.com).- Este domingo tras una avalancha de agua y lodo en una zona montañosa en el norte de India, aproximadamente 150 personas desaparecieron.

Durante las primeras horas de la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, una rotura de un glaciar provocó una avalancha y una inundación masiva, que obligó a evacuar miles de personas.

Alrededor de 350 elementos de rescate trabajan para ayudar a personas que hayan quedado sepultadas, mientras que otros 600 miembros permanecen en una reserva afectada.

“Los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para salvar la vida de los trabajadores desparecidos en el lugar (de la central de) NTPC (140 personas) y del Rishinganga (17). Mis oraciones están con cada uno de los trabajadores desaparecidos”, dijo el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la avalancha de lodo acompañada por agua de un cauce de un río golpeó con fuerza las laderas del valle y destruyó todo a su paso.

Ridhim Aggarwal, jefa en la región de los equipos de rescate, informó que los encargados de la presa en construcción en el río Rishiganga «no han sido capaces de contactar con unos 150 de sus trabajadores en el proyecto», por lo que se desconoce su paradero y cómo se encuentran.

Our deepest prayers for the people of Uttarakhand.

Massive flood, post avalanche near Joshimath amid reports of a cloudburst or reservoir breach around 10 am.

We urge the NDRF & SDRF and authorities to provide immediate relief to the affected people

Video courtesy- ITBP pic.twitter.com/igW0zbq1n9

— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) February 7, 2021