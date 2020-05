Estados Unidos (MiMorelia.com).- Estudios realizados en macacos rhesus, evidenciaron que desarrollaron anticuerpos que los protegieron de una nueva infección, esto después de ser infectados de coronavirus a propósito del estudio.

“Nuestros hallazgos aumentan el optimismo de que será posible desarrollar vacunas contra Covid-19”, expresó en un comunicado Dan H. Barouch, investigador que realizó los estudios en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston.

Fueron dos estudios publicados en la revista Science los que muestran la efectividad de la inmunidad contra SARS-CoV-2 en infecciones y re-infecciones en macacos rhesus.

Two new studies in macaques offer hope that humans could develop protective immunity against #SARSCOV2, either as the result of a natural infection or by way of a vaccine. @BIDMChealth

