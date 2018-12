Morelia, Michoacán (Boletín). Gracias a las campañas de información y sensibilización sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre y sobre todo, de la participación solidaria de la gente, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), incrementó la captación altruista de 3.2 a 5.8 por ciento en este 2018, informó la directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), María Dolores Camacho Aguilar.

“Se ha logrado avanzar en la sensibilización y captación de sangre, objetivo de la institución. De ahí la importancia de que en todos los Bancos de Sangre se logre la conversión de donación de sangre por reposición a la donación voluntaria y frecuente; lo que coadyuva a obtener mayor seguridad para el paciente en el suministro de sangre”, puntualizó Camacho Aguilar.

Cabe destacar que la extracción de sangre se realiza con material 100 por ciento estéril, el cual se desecha responsablemente después de la donación.

Donar sangre no implica riesgos para la salud, ya que previo a la donación se realizan pruebas de laboratorio y valoración médica para saber si la persona es apta. Es importante acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, sin antecedentes de cirugías en los últimos 6 meses, no estar enfermo, no estar utilizando medicamentos, no consumir ningún tipo de drogas, no tener antecedentes de prácticas y factores de riesgo, entre otros.

El donar no ocasiona aumento de peso, ya que el organismo recupera su volumen y elementos que conforman la sangre de manera gradual, de tal forma que puede volver a donar 6 semanas después.

Es importante mencionar que el CETS anualmente capta alrededor de 26 mil unidades de sangre a través de su banco y de los 12 centros de colecta que se encuentran distribuidos en los hospitales de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Maravatío, Puruándiro, La Piedad, Sahuayo, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Los Reyes, Tacámbaro, Pátzcuaro.

Así se logra abastecer a los 22 hospitales de los Servicios de Salud de Michoacán que cuentan con servicio de transfusión, enviando unidades de sangre de acuerdo a sus necesidades en forma calendarizada.

“Se envían mil unidades de sangre mensualmente a los hospitales de la capital michoacana y 800 unidades a los de todo el estado, los hemocomponentes requeridos son: concentrados eritrocitarios, plasma fresco congelado y concentrados plaquetarios”, puntualizó la funcionario de salud.

Para todo el procesamiento y certificación de la sangre se cuenta con insumos, equipos y tecnología de vanguardia.

Gracias al trabajo realizado por el personal de la institución, la unidad se considera una de las mejores a nivel nacional, ya que recibió por parte de Inter Americas Standars Services, Organismo certificador avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la certificación ISO 9001:2008, que ampara el registro de la recepción de disponentes en valoración médica, obtención y procesamiento de sangre, conservación y liberación de los distintos hemocomponentes con fines terapéuticos y actualmente está en proceso de Acreditación por la NX 15189. Este reconocimiento avala que los servicios que ahí se otorgan son de alta calidad.