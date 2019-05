Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La película Avengers: Endgame continúa rompiendo récords en el mundo y es que ha logrado recaudar 2,000 millones de dólares en las taquillas del planeta.

Según los cálculos realizados por The Walt Disney Co. el film de marvel lleva sumados 145,8 millones de dólares en los cines de Norteamerica y aproximadamente 282,2 en el resto del mundo.

The historic run continues for #AvengersEndgame. The film is now the fastest ever to cross the $2 billion mark at the global box office: https://t.co/ELy0VVZCe2 pic.twitter.com/aOWlZeSQFi

— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) May 5, 2019