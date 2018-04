Por: Adoración Araiza

Canadá (Rasainforma.com).- Ante las condiciones climáticas que imperaron en el juego de ida de la Final de la Concachampions, no fue impedimento para que Chivas se impusiera 2-1 al conjunto de la MLS.

En el primer minuto de juego Rodolfo Pizarro apareció dentro del área y fusiló al portero Alex Bono para el 0-1 parcial.

Por lo que la escuadra local igualó el marcador al 19’. Alejandro Mayorga no se animó a cortar un balón por el sector izquierdo, entonces vino el centro que remató Jonathan Osorio para el 1-1 momentáneo.

ALL EVEN: Canadian Jonathan Osorio puts @torontofc on the board and evens the score in Leg 1 of the CONCACAF Champions League Final. #TFCLive pic.twitter.com/oDvjVgzLJ1

Chivas pasó por momentos difíciles, pues aguantó mucha metralla del rival, al ser superado por Toronto , Jozy Altidore y Sebastian Giovinco pusieron en predicamentos a los dirigidos por Matías Almeyda, quienes agradecieron el término del primer tiempo ante el asedio del rival.

Pero Alan Pulido apareció en el minuto 71 para cobrar una falta por sector izquierdo. Todos esperaban un centro, pero el balón se anidó en la portería de Bono para el 1-2 definitivo.

.@RocketLeague Goal of the game 72´ Alan Pulido free kick from 30 meters out sails over left hand of Bono and into net to give the 2-1 advantage to @Chivas #SCCL2018 pic.twitter.com/JuYljny22x

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) 18 de abril de 2018