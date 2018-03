Rusia (MiMorelia.com/Redacción).- Un avión que trasladaba lingotes de oro esparció por tierra varias toneladas del metal precioso, luego de que una compuerta del mismo se desprendiera mientras despegaba.

La aeronave An-12, de la línea Nimbus, trasladaba más de 9 toneladas de oro, pero debido al fuerte aire, que arrancó una pieza de la compuerta de carga del avión, así como a una fijación incorrecta del cargamento, perdió casi 3.5 toneladas de lingotes de oro, además de joyas y otras piedras preciosas.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold… Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is

— The Siberian Times (@siberian_times) March 15, 2018