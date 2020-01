Irán (MiMorelia.com).- Durante las primeras horas de este lunes un avión de pasajeros aterrizó de emergencia en una calle cerca al aeropuerto en la ciudad de Mahshahr, Irán.

A decir de los primeros reportes, el avión de la empresa Caspian Airlines, modelo McDonnell Douglas MD-83, en el que viajaban 142 personas tuvo que realizar el aterrizaje forzoso debido a que perdió su tren de aterrizaje cuando golpeó el pavimento.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 27, 2020