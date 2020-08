India (Rasainforma.com).- Este viernes un vuelo comercial se estrelló con al menos 190 pasajeros a bordo durante un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de la ciudad de Calicut, estado de Kerala, India.

Se trata del vuelo de la aerolínea Air India Express, mismo que se salió de la pista y se partió en dos. El Boeing 737, realizaba la ruta entre Dubái y Calcuta y se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Calcuta.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode.

Equipos de emergencia se dieron cita en el lugar del siniestro para ayudar en las labores de rescate.

AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot.

Courtsey- Airport source

