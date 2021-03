Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una avioneta cayó sobre un vehículo que transitaba sobre una carretera en Florida, lo que dejó como saldo tres muertos, entre ellos un niño.

Una cámara de seguridad de una de las casas de la zona grabó el momento, que se viralizó en últimas horas en redes sociales.

Se sabe que la avioneta acababa de despegar del aeropuerto de North Perry, cuando cayó sobre el auto en el que iba una mujer con un menor de edad, quien murió tras ser hospitalizado.

El accidente ya lo investiga la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

Plane in Pembroke Pines, FL

Crashed shortly after it took off from North Perry Airport

Ring camera caught the plane hitting a passing SUV

Plane’s 2 occupants were pronounced dead at the scene

Woman/child in the SUV suffered serious injuries~

