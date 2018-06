Ayuntamiento independiente abandonó al campo de Morelia; no hubo obras ni apoyo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Habitantes de las comunidades rurales de la Tenencia de Chiquimitío se dijeron hartos del abandono en el que los tiene la actual administración independiente, la cual no hizo obras públicas, ni destinó apoyos sociales para el campo y anunciaron su apoyo incondicional a Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), porque ha sido el único alcalde que se comprometió verdaderamente con el medio rural.

Campesinos, ejidatarios y encargados del orden de El Porvenir, Cotzurio, La Carbonera y Los Cuervos, recordaron que de la mano de Vallejo Figueroa se logró construir el 90 por ciento de los caminos rurales que hay en todo el municipio, mismos que hoy están totalmente destruidos por la falta de mantenimiento.

Guadalupe Calderón, vecina de El Porvenir, lamentó que en los últimos 6 años las autoridades locales no destinaron recursos económicos para dotar de suficiente alumbrado público, agua potable, drenaje y caminos a las comunidades de Morelia.

“Aquí a Fausto Vallejo le decimos Papá Grande porque por él tenemos lo que tenemos. Él nos hizo la carretera, nos hizo llegar el agua potable y también el drenaje, por eso queremos que regrese porque sabemos que sólo así va a haber más obras para nosotros”, externó.

En este sentido, Miguel Ángel Ferrer Aguilar, jefe de tenencia de Chiquimitío; Pedro González Calderón, encargado del orden de Cotzurio; y Victor Hugo Piña, de Jerécuaro, confiaron en que el cambio del Ayuntamiento capitalino será para bien de todas las localidades. “Porque Dios no lo quiera, pero si llega otra administración como esta (la independiente), ya estamos muertos porque las tenencias no existimos y para acá no hay futuro”, afirmó.

Después de escuchar de viva voz el abandono en el que se encuentran los habitantes de este sector, Vallejo Figueroa aseguró que las dos últimas administraciones se han caracterizado por el desprecio que tuvieron hacia el campesinado y anunció que regresará al frente de la comuna moreliana para comprar más maquinaria especial para el medio rural y poner en marcha proyectos de impacto social para las tenencias y colonias populares, “no sólo para el Centro Histórico”, afirmó.

“Quiero volver a echarle otro empujón al medio rural porque lo tienen abandonado, sin ninguna obra o apoyo social. Me da pena ver que los 3 millones de pesos que nos costó el camino de Morelia al El Porvenir está en pésimas condiciones, pero tampoco encontramos más obras de la actual administración”, señaló el abanderado del PES quien en este recorrido estuvo acompañado por el candidato local por el Distrito 10, Fausto Vallejo Mora.

De manera concreta, el cuatro veces alcalde adelantó que el próximo Ayuntamiento reconstruirá caminos rurales y las áreas deportivas, pero también le dará vida a las clínicas que ahora están sin doctor ni medicinas, “vengo a hacer más obras, a entregar más apoyos y a dignificar el medio rural”, apuntó.

Por su parte, el candidato Vallejo Mora dijo que desde el Congreso local gestionará los recursos necesarios para dignificar este sector y se mantendrá cercano a la gente, para diferenciarse de los actuales diputados.

ZM