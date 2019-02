Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, asegurar que hasta el momento no han recibido algún documento formal o pliego petitorio, por parte de los miembros del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM), quienes mantienen tomadas oficinas del gobierno municipal desde el pasado 20 de febrero, para poder iniciar con las negociaciones.

“Nosotros no hemos recibido por parte de los dirigentes de ese sindicato ninguna petición de audiencia ni ningún pliego petitorio sobre el cual fincas alguna negociación. No hemos establecido ninguna mesa porque no tenemos ninguna solicitud formal, ni a través de ellos ni de las juntas que nos soliciten alguna revisión o clausulado o que nos pidan algún tema que se haya incumplido con los trabajadores, al no ver ninguna solicitud o pliego petitorio que analizar no hay mesa de negociación”, subrayó en entrevista con medios de comunicación este sábado.