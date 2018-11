Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La popular boyband Backstreet Boys informa que lanzará un nuevo disco y gira mundial en el próximo año.

El disco llevará por título DNA y saldrá a la venta el 25 de enero.

“Nuestro nuevo álbum DNA es realmente el futuro hacia donde vamos. Porque mucha gente tiene esos recuerdos y esa nostalgia de los años 90, pero esta música es un nuevo tiempo. Estamos en un buen momento en nuestras vidas. Somos padres, nos sentimos cómodos con lo que somos y eso se traslada al disco canción a canción”, dijo Brian, integrante de la banda.

“Hay un futuro para nosotros. No somos ‘algo que fue’: somos ‘algo que todavía será’”, agregó.

La banda estrenó hoy su segundo sencillo Chances de su nuevo álbum. El sencillo es una colaboración con Ryan Tedder y Shawn Mendes.

Para celebrar tanto su nuevo álbum como sus 25 años en la industria de la música, la banda hará una gira mundial llamada DNA World Tour.

La banda intérprete de I Want it That Way detalló que DNA es una “armonía de voces y el sonido distintivo” de Backstreet Boys, además de otras novedades.

Con información de Milenio

ZM