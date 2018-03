Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El quinteto que causara furor en los 90s, Backstreet Boys, esta reunido de nuevo, no se trata de una gira, ahora se unen para incursionar en un negocio de restaurantes.

A través de su cuenta de Twitter Nick Carter, uno de los integrantes de la banda estadounidense comentó: “Cuando tienes 2 chicos de Kentucky y 3 de Florida te prometo que vas a chupar los dedos”.

When you have 2 boys from Kentucky and 3 from Florida I promise you that it’s gonna be finger licking good 😂 https://t.co/hn7dBQyAbB

