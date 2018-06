Bailarín mexicano gana Premio Benois: el Oscar de la danza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El bailarín mexicano Isaac Hernández fue galardonado este martes con el Premio Benois de la Danse, considerado por muchos como el equivalente al Oscar, de esta disciplina.

El oriundo de Jalisco, fue condecorado en categoría a Mejor Bailarín.

Benois de la Danse-2018 presents:

Isaac Hernandez has been nominated to Benois-2018 for the role Basilio in Don Quixote. Сhoreographers: L.Hilaire,M.Baryshnikov (Rome Opera Ballet) and James in La Sylphide. Сhoreographer – A.Bournonville. (English National Ballet). pic.twitter.com/W6lLIJCn9t

