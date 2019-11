Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por segunda sesión ordinaria consecutiva no se enlistó para votación del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Jurisdiccional, en el cual se resuelve “no ha lugar” al procedimiento de juicio político en contra del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada.

Ello, pese a que la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso local establece que el dictamen debe presentarse al Pleno para su votación en la sesión inmediata.

La sesión programada este día a las 9:00 horas inició con más de dos horas de retraso, situación que airadamente reprochó el petista, Salvador Arvizu Cisneros. “No somos juguete de nadie y el tiempo de todos deben respetarlo”, exclamó.

Otro reclamo hizo la legisladora independiente, Miriam Tinoco Soto, -previo a la votación del Orden del Día- debido a que por segunda sesión consecutiva no se enlistó el dictamen elaborado por la Comisión Jurisdiccional relativo a la improcedencia del juicio político en contra del morenista.

“Recordarles que nosotros como comisión teníamos que turnarlo para la sesión inmediata, una vez que nos fuera turnado y no lo veo. Señalar que la responsabilidad en la que se incumpla es un tema de la Junta y que no están respetando lo que las comisiones estamos dictaminando. Si también la Junta ya va a asumir nuestro papel no tiene caso que existan comisiones, hagan ustedes el trabajo de los 40 y nosotros nada más venimos y les aplaudimos”, dijo, y con evidente molestia pidió que su comentario quedara asentado en el Acta.

En entrevista, explicó: “cuando nos fue turnado el asunto, el propio Pleno nos mandató para en la sesión inmediata nosotros presentar un dictamen que debió de haber presentado el día de ayer, desconocemos por qué no se enlista. Hoy sí venía y en los pasillos se reúnen los coordinadores y deciden bajarlo sin siquiera corrernos la cortesía o pedirnos opinión sobre si el punto se puede bajar. Es un total atropello al trabajo de las comisiones”.

Indicó que habrán de revisar cuáles son las consecuencias legales, con énfasis en que los responsables serían los miembros de la Jucopo.

“Por eso pedí que quedara asentado en actas, para que después no se nos vaya a señalar como Comisión Jurisdiccional que fuimos omisas en cumplir con los tiempos que el propio Pleno nos señaló”, sostuvo, sin dejar de advertir que el incumplimiento al procedimiento puede dar elementos a la bancada del PRD –promovente de la denuncia de juicio político- para que se inconforme ante otra instancia.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Adriana Hernández Íñiguez, dijo desconocer los argumentos por los cuales la Jucopo decidió nuevamente no enlistar el dictamen citado, con énfasis en que las integrantes de la Jurisdiccional ya cumplieron su responsabilidad, dentro de los términos y plazos estipulados en la Ley, y, si hubiera alguna consecuencia será tema de los miembros de la Junta.

“Creo que se debería permitir continuar con los trabajos, y finalmente si alguien no está de acuerdo en algún dictamen o en alguna postura, está en el libre derecho de subir a tribuna y decirlo, incluso, votar en contra…entiendo que hay decisiones que no puedan gustarle a todos, pero finalmente nosotros tenemos que acatar la ley”, declaró.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado de atención a los coordinadores de bancada en el sentido de que, con apego a la legalidad el dictamen se emitió con un “no ha lugar” a la destitución de Madriz Estrada y una solicitud a la Jucopo para que tome medidas preventivas, precisamente con la intencionalidad de fortalecer las relaciones internas del Congreso.

“Tenemos que pugnar todos por fortalecer la legalidad y el entendimiento político para que esto nos ayude a tomar decisiones que sí impactan en la vida de los michoacanos… En días pasados, por poner un ejemplo, se abandonó a una bebé recién nacida, pero la iniciativa de adopción que presenté está detenida, si ya se hubiera aprobado y publicado, hoy a lo mejor habría una posibilidad para esa niña”, lamentó.

Luego de la controversia que generó el tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Estrada Cárdenas, del PAN, abandonó el salón del Pleno.

Hay que recordar que la denuncia de juicio político en contra de Antonio Madriz se derivó de la molestia de los legisladores perredistas sobre el tono del mensaje que emitió el 25 de septiembre del año pasado para dar respuesta al 4º informe que ese día rindió el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en el Palacio Legislativo.

