Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los comerciantes que se ubicaron en las afueras del Santuario de Guadalupe, en esta capital, con motivo de la fiesta patronal, aseguraron que sus ventas han disminuido considerablemente.

A decir del dirigente de la organización de Juegos Mecánicos y Comerciantes “Atracciones López”, Arturo López, bajó hasta en un 40% la afluencia de personas y la venta de boletos, «fue una de las fiestas más bajitas, bajó un 40%, pero ya mientras no perdamos ya es ganancia», comentó.

A su vez, María Soto, quien vende cañas, dijo que este año las ventas «estuvieron muy malas, fueron muy bajas, aunque hubo mucha gente pero se vende muy poco».

Asimismo, la venta de ropa y bisutería bajó mucho,«hace 5 años atrás había buenas ventas, ahorita ya no, ya nada más es la necesidad, es que me cobraron muy caro por el derecho de piso, mil 200 pesos, además que durante estos días comemos aquí, desayuno comida y cena», lamentó Esther Rodríguez, quien cuando no está aquí vende en un puesto cercano al Auditorio Municipal, pero allá paga 10 pesos por su lugar.

Urania Olmos, quien vende desde hace 12 años tacos en las inmediaciones del Santuario, asegura que ella estuvo desde el 20 de noviembre pasado apostada en esta zona, sin embargo las ventas, este 2019, fueron escasas a comparación de otros años, «ha estado bajo».

Otro vendedor de cañas, Sebastián González, dijo que «ha estado tranquilo prácticamente, de momento sí hay ventas y de momento no”, expuso.

Sin embargo, para Jonathan Gabriel Mendoza quien vende tacos, «sí ha estado movidito» y les ha ido «muy bien».

Por: Fátima Miranda/RMR