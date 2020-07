Morelia, Michoacán (MiMorelia).- La banda canadiense Simple Plan confirmó a través de su cuenta de Instagram que su bajista David Desrosiers abandona la banda tras las acusaciones que surgieron en redes sociales en las que se señala que el músico de 39 años de edad acosó a varias mujeres.

A través de la cuenta de Instagram Victim voices Montreal, que se dedica a compartir historias de jóvenes que han sido abusadas sexualmente, una chica asegura que cuando ella era menor de edad fue acosada por el bajista.

Rápidamente muchas mujeres comenzaron a hacer acusaciones en contra del músico. Y a raíz de esto tanto la banda como David, publicaron un comunicado en el que informaron que el bajista deja la banda.

En la publicación, la banda integrada por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Sébastien Lefebvre así como Jeff Stinco lamentaron los hechos.

Por su parte, David Desrosiers subió a Instagram un comunicado en el que reconoce las acciones que lastimaron a varias mujeres.

«Las recientes declaraciones públicas me han llevado a reconocer algunas de las interacciones que he tenido con mujeres a las que les he lastimado. He decidido retirarme de la banda y buscar ayuda profesional para educarme y actuar adecuadamente en el futuro», escribió el músico.