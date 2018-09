Bajo resguardo del DIF Michoacán, 390 niños y adolescentes

Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, el Sistema DIF Michoacán tiene 390 niños y adolescentes a su resguardo, por violencia, maltrato o incapacidad de los padres, cifra inferior a la del año pasado en el mismo período.

La directora de la dependencia, Rocío Beamonte Romero, indicó que el año pasado tenían a su resguardo a 463 menores y ahora la cifra es menor debido al procedimiento que sigue la autoridad para tratar de ubicar a familiares que puedan responsabilizarse de los menores y reintegrarlos a sus hogares, aunque no siempre los encuentran.

“Después de la denuncia en el Ministerio Público se valora si hay maltrato, y mientras se hacen las investigaciones los ponen a resguardo del Sistema DIF, pero ellos lo primero que tienen que hacer es buscar siempre a la familia, los abuelos y los tíos que puedan protegerlos porque no hay ningún mejor lugar que la familia, y a veces, por poner un ejemplo, un niño es maltratado por el padrastro y la mamá por no tener problemas lo permite, pero la familia no está enterada. Nosotros somos el último recurso que la Procuraduría General de Justicia estatal busca”, externó.

En entrevista, pormenorizó que algunos de los niños y adolescentes tienen varios años en el DIF, pero no pueden ser adoptados por diversas razones: “varían porque entran unos y salen otros, hay casos que llegaron de dos o tres hermanitos”.

En 2017 el DIF de Michoacán reintegró a 89 niños y adolescentes a sus hogares, y, egresó de sus albergues temporales a 18 jóvenes que cumplieron la mayoría de edad.

