Corea del Sur (MiMorelia.com/Redacción).- Bangtan Sonyeondan o como son mundialmente conocidos BTS, cumplen este 13 de junio 6 años de carrera musical, pero también son 6 años de entregar su vida completa a todos aquellos que los han seguido a lo largo de este tiempo: sus fans, su ejército llamado oficialmente ARMY.

Ya que del otro lado del mundo ya es 13 de junio, de este otro lado ya están festejando junto con ellos la llegada y formación de la banda más grande de la industria del Kpop, mientras que ellos y su equipo están liberando poco a poco videos con material exclusivo para el fandom.

Y qué mejor manera de celebrar estos 6 años con BTS, que hacer una recopilación de los momentos más importantes en su carrera; esos hechos que los han marcado no nada más como una boyband coreana, si no como un grupo lleno de talento, carisma, humildad, profesionalismo y todo un equipo detrás de ellos que han logrado que sean los artistas más influyentes en los últimos años. ¡Vamos!

Creación de Bangtan y debut

Todo comenzó en el 2010 cuando el CEO de la compañía Big Hit firmó contrato con RM, enseguida se realizó una audición llamada Hit It, en donde Suga quedaría en 2° lugar; posteriormente se unieron V, Jungkook, Jin, J Hope y Jimin como aprendices junto con otros chicos, pero fue finalmente en el año 2012 que se decidió formar una banda con estos 7 chicos. Finalmente, luego de mucho entrenamiento y ganas de debutar, fue el 13 de junio del 2013 que el mundo vio nacer su primer álbum: 2 Cool 4 Skool, con música estilo Hi-hop y aquí empezaría la historia del grupo que llegó para quedarse.

El Primer premio en Asia y el primero en América

Bangtan ganó su primer premio en el año 2013 como Nuevo Artista del Año en los MelOn Music Awards, a partir de ese momento, su carrera se catapultó y después llegaron más premios de Asia hasta llegar a Europa y América siendo en 2017 que ganaron un Billboard por Top Social Artist convirtiéndose en el primer artista coreano en obtener este reconocimiento.

BTS llega a los cines

Con Burn The Stage un documental sobre una de sus giras musicales, el grupo llegó a las salas de cine de todo el mundo, agotándose en minutos las entradas. Después del éxito obtenido, se lanzó el concierto de la gira Love Yourself en Corea que también tuvo éxito rotundo.

Te escuchamos y como tú lo pediste, no te pierdas EN EXCLUSIVA el estreno de #BurnTheStage The Movie. Tendremos preventa la próxima semana. ¿Con quién vas a ir? pic.twitter.com/Mg1nko7UeI — Cinépolis (@Cinepolis) October 18, 2018

Revista Time

En octubre del 2018, la reconocida revista TIME dedicó su portada a los chicos con el texto: “Cómo BTS se está apoderando del mundo; Líderes de la siguiente generación” y fue algo que no se esperaban. «El ascenso de BTS era improbable. No eran el grupo que se supone que lo lograría, no en Corea y ciertamente no en USA; su éxito se debe en parte al hecho de que su objetivo no tenía que ver con el atractivo masivo ellos son autenticidad«, se lee en un tuit del usuario @smileetae.

Reconocidos por todo Corea

Fue en el 2018 también que los miembros recibieron el premio del Mérito Cultural en Corea por su servicio para la promoción de la cultura coreana y Hangul (el alfabeto coreano) Fue el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur que otorgó el quinto grado de Orden del Mérito Cultural a los chicos convirtiéndose en los segundos artistas en recibirlo, después de PSY. Por supuesto ellos se lo debieron a sus ARMY y dieron discursos muy emotivos.

Grammy

“Nuestro sueño es ir a los Grammy”, declaró Yoongi mientras los demás integrantes rieron como si fuera algo que no podrían lograr. Unos meses después, llegaron a Estados Unidos para entregar uno de los premios más importantes y aunque no cantaron o estuvieron nominados, su paso por la alfombra roja fue lo más buscado durante la noche y su sueño se hizo realidad. Hace unos días la Academia los eligió como miembros oficiales en los que podrán participar en las votaciones para elegir a los ganadores.

Discurso en la ONU

En la edición número 73 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 24 de septiembre del 2018, la banda fue invitada a dar un discurso y fue Kim Nam-joon quien ofreció unas palabras desde el pódium: «No importa quién eres, tu color de piel o tu identidad de género, habla por ti mismo; Encuentra tu nombre y encuentra tu voz hablando por ti mismo”, sin duda un día histórico en su carrera como portavoces de miles de jóvenes que los siguen y que se han sentido identificados con su mensaje y sus letras.

El video más visto en YouTube

El 12 de abril de este 2019, Jin, Jimin, Yoongi, Namjoon, JK, Hobi y Tae estrenaron Boy With Luv video musical de su álbum Map Of The Soul: Persona que todo el ARMY esperó y que ya para ese momento los fans crecieron por todo el mundo. En colaboración con la cantante estadounidense Halsey, comenzó una nueva era para el grupo y el video con mucho rosa, se convirtió en el audiovisual con más vistas en 24 horas en YouTube juntando más de 74 millones de reproducciones desbancando a Taylor Swift con 65 millones. Hasta el momento lleva más de 371 millones de vistas. ¡Increíble!

Alcanzan récord de Los Beatles

BTS logró colocar un álbum por tercera vez en el puesto número 1 de la lista Billboard 200, con Map Of The Soul: Persona, Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer, cosa que solo el histórico grupo británico The Beatles había podido lograr y desde entonces nadie había roto ese récord.

Bangtan en la luna

El hecho histórico más reciente es que La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) lanzó una invitación por Internet para todos los usuarios que quisieran sugerir una canción para la playlist de los astronautas en su próxima misión a la luna en el año 2024 y como era de esperarse, ARMY acaparó la lista con un sinfín de recomendaciones musicales de BTS y tal fue la respuesta que la NASA tuiteó enseguida su sorpresa por ver tantas canciones del grupo coreano y decidió añadir Mikrokosmos, 134340 y Moonchild. Un dato curioso es que Suga mencionó un día de broma que quería ir al espacio y pues bueno, lo que Yoongi quiere Yoongi lo obtiene ¿qué sigue, ¿qué vengan a México? Ojalá que eso se cumpla también 😉

Wow, there are a lot of @BTS_twt & RM fans! Thanks for the submissions – we’ll add "Moonchild," "Mikrokosmos" & "134340" to the playlist! What other songs can we include on #NASAMoonTunes? https://t.co/nM3plxpMfL pic.twitter.com/BL9yBsOwQI — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 4, 2019

Esto por supuesto que es solo una pequeñísima lista de todo lo que han logrado, no alcanzaría una nota o un artículo para hablar de los premios, los álbumes, las giras, teorías, historias y su poderoso mensaje en sus letras, pero algo de lo que deben estar orgullosos, es de su ARMY, que ante todo se respetan y los respetan a ellos tal y como son, un viaje largo que tiene mucho por delante todavía, ojalá que haya mucho Bangtan para muchos años. ¡We purple you! 💜

Follow me: APMA