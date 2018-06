Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocer el problema de inseguridad y dar atención a los polígonos que mayor número de delitos hay dentro de Morelia, es algo que la candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres, ve necesario realizar en materia de inseguridad.

En entrevista con medios de comunicación locales, Daniela comentó que la inseguridad es el principal problema que preocupa a los morelianos y el hecho de que la actual administración municipal no reconoce el problema, provoca que sea cada vez mayor la cantidad de delitos que se registran en diversos puntos de la ciudad.

“Más allá de calificar el actuar del ayuntamiento, la cifras hablan por sí solas, 7 de cada 10 morelianos se sienten inseguros y eso es una dura realidad, creo que ya no debe de haber cifras alegres en materia de seguridad, la gente está cansada”, aseveró.

En ese sentido, dijo que no debe ser el ayuntamiento quien se evalué a ellos mismos en materia de seguridad, ya que eso propicia a que no haya un verdadero panorama sobre cómo está Morelia y por ello no haya acciones concretas para atender este tema.

Para dar mayor atención, dijo que en caso de ganar, generaría convenios con universidades y asociaciones civiles en favor de la seguridad para que sean ellos quienes califiquen el actuar del ayuntamiento y puedan conocer en que están fallando.

Reiteró que su propuesta de seguridad va encaminada a generar un modelo mixto, donde la policía permanezca en el municipio pero tengan mayor coordinación del estado para fijar una estrategia que sirva para darle fin a la ola de asaltos y robos que azota a la capital michoacana.

