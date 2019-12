Filipinas (Rasainforma.com).- Centenas de personas bebieron vino de coco adulterado y a consecuencia 11 de ellas murieron, además otras 300 fueron hospitalizadas, en Filipinas.

El hecho ocurrió en las provincias de Laguna y Quezon, al sur de Manila. Ahí la gente consumió Lambanog, una bebida artesanal que presuntamente contenía altos niveles de metanol, superior a los 40 grados.

Esta bebida es muy popular durante las celebraciones locales, sin embargo algunos productores utilizan una mezcla de químicos tóxicos en lugar del proceso natural de fermentación.

En 2018 se registró un caso similar en la isla principal de Luzón, donde 21 personas murieron luego de beber el licor tóxico.

Ante la situación, el gobierno pidió a los consumidores adquirir el producto a fabricantes legítimos, distribuidores y minoristas que hayan pasado la prueba de seguridad alimentaria con autoridades sanitarias.

READ: Quezon Gov. Danilo Suarez warned lambanog drinkers to purchase coconut wine only from legitimate makers, distributors and retailers which have passed the food safety test with the FDA. (Photo by QPIO) | via Danny Estacio pic.twitter.com/POpLvZkntF

— Manila Bulletin News (@manilabulletin) December 23, 2019