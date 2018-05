Belinda cuenta la verdad sobre problema con los riñones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que Belinda fue internada en un hospital de Málaga, y de suspender un concierto, ella misma rompió el silencio.

Fue por medio de sus redes sociales que la cantante explicó que tenía piedras en el riñón y que fue atendida de emergencia.

“6 de mayo nunca te olvidare… El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón… Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida”, explicó.

La cantante también compartió cómo fue: “Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón”.

Al respecto su madre Belinda Schull dio a conocer a Ventaneando que esta mañana de lunes Belinda fue operada y que ya se recupera, aunque con la presión un poco bajo.

Belinda fue hospitalizada en Málaga #LoVisteEnVentaneando Posted by Ventaneando Uno on Monday, May 7, 2018

Señaló que parte del problema se debió a que Belinda no tomaba mucha agua, lo que le ocasionó dos piedras de casi un milímetro.

