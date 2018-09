Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante mexicana Belinda colgó en sus redes sociales un video donde ensaya una canción de su colega Mariah Carey, esto reforzó los rumores de que podría aparecer en la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel.

En las imágenes, Belinda canta la canción We Belong Together, de Carey y lo acompañó con el siguiente mensaje “Ensayando esta canción de Mariah que me encanta ¿qué opinan?”.

Hasta el momento no se ha dado ninguna información al respecto sobre la participación de Belinda en la exitosa serie de Netflix, protagonizada por Diego Boneta.

Cabe recordar que Mariah Carey y Luis Miguel fueron pareja en 1998, posteriormente, en 2001 pusieron fin a su relación, aparentemente por infidelidades de ella. A raíz de la separación, Carey sufrió depresión.