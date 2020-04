Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Belinda se quitó la máscara y confesó qué opina de Danna Paola, con quien muchos le han achacado una rivalidad que por fin la cantante y actriz reveló si existe.

En entrevista para Ventaneando Belinda dijo su opinión sobre Danna Paola, con quien fue compañera de empresa en Televisa.

«Sí estaría padre, ella es una chica muy talentosa, la admiro, la respeto mucho y la verdad no sé qué esté haciendo en este momento, pero estaría muy bien», dijo vía telefónica, según lo que recuperó Infobae, al hablar sobre una colaboración.

Y continuó: “Por todo esto del coronavirus, honestamente no se nos ha ocurrido, no hemos pensando en eso, por lo menos yo he pensado en mi familia en que estén bien, no he pensado en mi carrera para nada. (Pienso) en mi familia, en mis seres queridos, en la gente que está muriéndose”.

Hace poco Belinda subió una foto con Danna Paola en los Spotify Awards, donde coincidieron, y dejaron en claro que entre ellas no hay rivalidad.

Ver esta publicación en Instagram ✨✨Girl power @dannapaola ✨✨ Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 5 Mar, 2020 a las 9:37 PST

Por: Redacción/R