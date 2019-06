Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz Annabella Avery Bella Thorne, sufrió hace unos días un duro revés en su vida personal, luego de que diera a conocer que había sido víctima del ciberacoso.

La también cantante estadounidense, se unió con esto a la lamentablemente larga lista de personas que son chantajeadas con evitar la publicación de fotos íntimas a cambio de dinero o favores.

Thorne decidió darle una vuelta de tuerca a la situación, y usó sus redes sociales para publicar varias fotos íntimas, a fin de parar las extorsiones:

La actriz acompañó los mensajes con capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo el extorsionador con ella.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019