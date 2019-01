Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A través de su cuenta de Twitter, el actor Ben Affleck reveló que no será él quien interprete al superhéroe millonario en la siguiente película de Batman.

“Estoy emocionado por #TheBatman en el verano de 2021 y ver la visión de Matt Reeves cobrar vida”, tuiteó el actor, acompañado de la noticia de Deadline Hollywood.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) 31 de enero de 2019