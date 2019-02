Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este martes el senador federal independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, anunció que se postulará para la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones el el año 2020.

A través de su cuenta de Twitter, Sanders señaló “Me postularé para presidente. Les pido que se unan a mí hoy como parte de una campaña de base histórica y sin precedentes que comenzará con al menos un millón de personas de todo el país”.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 19, 2019