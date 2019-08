Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El magnate Bill Gates anunció que tendrá su propia serie documental sobre él en Netflix.

A través de su cuenta de Twitter, el creador de Microsoft dijo que durante los últimos años estuvo grabando su documental para Netflix, el cual tratará sobre trabajo y vida personal.

I spent the last few years participating in a @netflix docuseries looking at my work and my life, and it’s coming out September 20th. I hope you enjoy what they’ve put together. pic.twitter.com/Jc4QFju7Fo

— Bill Gates (@BillGates) August 29, 2019