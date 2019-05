Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz Blake Lively sorprendió al mostrar su tercer embarazo, durante la alfombra roja de la premier de «Pokémon Detective Pikachu«.

Blake y Ryan se mostraron completamente felices ante los medios, mientras posaban ante el lente de los fotografos en la alfombra roja.

«Mi esposo y yo elegimos una profesión que tiene como efecto secundario que nuestra vida personal sea pública», aseveró Blake a Marie Claire Reino Unido.

«Nuestros hijos no han tenido la oportunidad de elegir si quiere o no que su vida personal sea pública o no. Así que para darles la mayor normalidad posible, queremos que tenga una infancia como la que nosotros tuvimos».