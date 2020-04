Brasilia, Brasil (Rasainforma.com).- El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunció su despido en medio de la pandemia del Covid-19, por parte del presidente Jair Bolsonaro.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020