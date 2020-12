Ciudad de México (Rasainforma.com).- El Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que llegaron a un acuerdo comercial tras la salida de los británicos de la comunidad europea que se formalizará el 31 de diciembre a las 23:00 horas.

En una reunión virtual entre el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declararon que los términos comerciales a los que llegaron son equilibrados y justos, con la finalidad de evitar una ruptura caótica entre la comunidad y los británicos.

Downing Street release photos of the moment the deal was finally done between Boris Johnson and Ursula von der Leyen. A moment in history, however you feel about it. pic.twitter.com/LsLlUkNlQ1

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz



Por su parte, Ursula Von der Leyen dijo que “por fin podemos dejar el Brexit atrás y la Unión Europea puede seguir avanzando. Ha sido un camino largo y sinuoso, pero era un acuerdo por el que había que luchar”.

El acuerdo ahora deberá ser ratificado por los 27 países miembros de la Unión Europea para que pueda entrar en vigor el 31 de diciembre; además, los diputados británicos también deberán interrumpir sus vacaciones navideñas para aprobar el documento.

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020