Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- México continúa en boca del mundo y ahora no solo se debe a la película Roma, sino a la música de algunos artistas que fueron premiados en los premios Grammy 2019.

Luis Miguel y su álbum México por siempre fueron reconocidos como “Mejor álbum de música regional mexicana”.

Zoé fueron otros de los reconocidos, quienes se llevaron el Grammy a “Mejor álbum latino Rock, urbano o alternativo”.

Mexican Rock Band @Zoetheband takes home Best Latin Rock, Urban Or Alternative Album at the 61st GRAMMY Awards. #GRAMMYs https://t.co/0W19CHHGhz

