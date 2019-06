Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los superhéroes continúan conquistando las salas de cine, y ahora es turno de DC Comics, en donde la directora de Wonder Woman: 1984, Patty Jenkins reveló un adelanto del primer póster de la cinta en la que protagoniza Gal Gadot, a pesar que la campaña de promoción debería comenzar hasta diciembre.

By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full– But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6

— Patty Jenkins (@PattyJenks) June 5, 2019