Zamora, Michoacán (Boletín).- En seguimiento al programa Escuelas Comprometidas por Nuestra Seguridad, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) impartió una plática preventiva a alumnos del Colegio Anton S. Makarenko, en el municipio de Zamora, en beneficio de 135 personas.

Es por medio de pláticas y talleres, como la institución mediante la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (DGPDPC), ofrece herramientas a las y los estudiantes michoacanos para evitar que sean víctimas de algún delito.

Durante la actividad, a los asistentes se les brindó material y recomendaciones para detectar y prevenir algún delito, tales como no contestar números desconocidos, no proporcionar información personal o familiar, así como colgar el teléfono de manera inmediata si al contestar no se tiene respuesta rápida.

Asimismo, no proporcionar datos confidenciales sobre cuentas bancarias y no caer en engaños donde prometan algún incentivo económico o premio, y no dar números telefónicos personales a desconocidos.

Además, trabajadores de la DGPDPC conformaron un Comité de Vigilancia Vecinal (comvive) en la academia con el cual se reforzará las acciones que realiza esta institución gubernamental en materia de prevención a favor la sociedad michoacana.

