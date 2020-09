Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Contar con un patrimonio propio es una aspiración de la mayoría de personas, una vivienda significa además de un techo donde protegerse del clima, un bien material y, por supuesto, esto permite que las personas se desarrollen en los distintos ámbitos.

Sí no se cuenta con un “Suelo Seguro”, hay incertidumbre e inseguridad por lo que depara el futuro, la escrituración es un proceso que muchas familias no pueden costear por su situación de vulnerabilidad económica, sobre todo quienes viven en colonias consideradas anteriormente como asentamientos irregulares, recordó Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.

Este fenómeno ocurre en todos los municipios y al haber asentamientos irregulares, las personas no pueden acceder a beneficios gubernamentales, tampoco contar con servicios públicos que pueden mejorar su desarrollo, como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y drenaje, calles pavimentadas, entre otros.

Para abatir este rezago, en la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo, mediante las políticas públicas diseñadas para el desarrollo territorial del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), que encabeza Ricardo Luna García, implementó el Programa Estatal de Atención para Asentamientos Humanos, el cual busca contribuir a que una mayor cantidad de familias de escasos recursos cuenten con títulos de propiedad que les brinden seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como para coadyuvar con los Ayuntamientos a regularizar los asentamientos humanos.

Dicho plan establece como una de sus líneas de acción proporcionar a las familias más necesitadas un instrumento jurídico que les brinde seguridad sobre el predio que habitan y les permita acceder a créditos para mejoramiento de vivienda y libre disposición si así fuera el caso, recordó Luna García.

Este programa va dirigido a personas cuyos predios, que se encuentran en gran parte en municipios de alta y muy alta marginación, no cuentan con un título de propiedad, no pagan las contribuciones correspondientes, ya que no están catastrados en las Tesorerías Municipales y en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio.

Beneficiarios

Antes de recibir su escritura, la situación de la mayoría de las familias era compleja porque no podían acceder a servicios o a créditos que les permitiera mejorar su calidad de vida, en algunos casos arrastraban problemas de la propiedad porque sus padres no contaban con la escritura.

Yesenia, Ramiro y Jesús, son parte de estas historias de años de espera, que finalmente terminaron al ser beneficiados del programa del gobierno estatal encabezado por Silvano Aureoles Conejo.

Yesenia Silva Sosa aseguró que no solo mejoró su vida al tener la escritura de su vivienda, también le permitirá heredar bienestar y tranquilidad a sus hijas e hijos.

“Para nosotros es muy importante ya que es un patrimonio que le vamos a dejar a nuestros hijos el día que faltemos como padres y más que nada porque ya tenemos muchos años esperando que nos dieran estas escrituras”.

El señor Ramiro Jiménez González se mostró muy contento de tener por fin el documento que avala su propiedad, porque tenía varios años intentando obtenerlo, “muy contento y agradecidos por este logro de que nos entregaran las escrituras, ya teníamos varios años esperando que se diera este beneficio tan grande que nos dieron”.

Don Jesús Calderón padeció la misma situación que sus vecinos, “para mí es un gusto porque ya les voy a poder dejar arregladito a mis hijas, no van a estar sin que no les deja nada, ya les voy a dejar algo y aquí está, me siento feliz de haberlo logrado y que el señor gobernador y el secretario de Medio Ambiente nos hayan ayudado para esto, nos ayudaron mucho”.

El mismo sentimiento de agradecimiento hacia quienes implementaron este programa exitoso en Michoacán, externaron la señora Yesenia y don Ramiro, “les agradezco mucho al Gobernador del Estado y a la Secretaría de Medio Ambiente”, “nuestro más sincero agradecimiento a todas las partes que hicieron posible esta entrega, al secretario de Medio Ambiente, Ricardo Luna, al gobernador, Silvano Aureoles, por apoyar de verdad a la gente que lo necesita”, dijeron respectivamente.

Escrituras a lo largo de la administración

La señora Yesenia, don Ramiro y don Jesús forman parte de las 178 familias beneficiadas en el municipio de La Huacana, a quienes el gobernador Silvano Aureoles Conejo, entregó sus escrituras el pasado mes de julio.

Este apoyo significó un ahorro para las familias de 2 millones 670 mil pesos, los cuales fueron totalmente recurso estatal ejercido por medio de la Semaccdet.

En el periodo del 2018-2019, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, se entregaron mil 218 escrituras en beneficio de 5 mil 480 personas, cuyos trámites representaron un ahorro de 18 millones 270 mil pesos.

En total se contabilizan desde el 2015 al 2019, 4 mil escrituras entregadas por el programa de “Suelo Seguro”, que benefician a 18 millones de habitantes, cuyo recurso erogado por el estado representó un ahorro para las familias de 60 millones de pesos. A las cuales se suman las 178 entregadas en La Huacana, este 2020, en beneficio de familias como la de la señora Yesenia, Ramiro y Jesús.

Algunos de los municipios beneficiados son Uruapan, Nocupétaro, Jacona, La Huacana, Pátzcuaro, Zamora, Apatzingán, Álvaro Obregón, Morelia, Zitácuaro y Zacapu.

Boletín/PO