Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de redes sociales criticaron el actuar de una mujer que realizó una broma a su trabajadora doméstica; fue en TikTok donde el video enardeció a cibernautas.

“Se acaba de bajar la mujer que trabaja conmigo a comprar queso panela, siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, a ver cuál es su reacción”, expresó la mujer en el video.

Momentos más tarde, la supuesta broma comenzó cuando la empleada ingresó al automóvil, entonces su jefa le pregunta:“oye Silvia ¿compraste los cinco quesos panela que te encargué?”, entonces la trabajadora contesta “no, nomás compré uno, ¿Por qué uno si te encargué cinco?, (…) si nunca me encarga usted cinco” entonces la mujer que ya fue catalogada como “Whitexican” le dice que está molesta por no atender al pedido como debía, por ello, la empleada doméstica refuta diciendo, “pues no la escuché, nomás compré uno, igual y no me alcanzaba”.

Al final, la mujer “Whitexican” le dice que fue una broma y se ve a Silvia algo desconcertada sin saber si reír o no.

El comportamiento de la empleadora no fue bien recibido en redes sociales, usuarios comentaron que el video no fue una broma sino evidencia de un mal comportamiento e incluso un “abuso”.

“Deja tú las connotaciones sociales, las dinámicas de poder y todo lo demás que gente más inteligente que yo notará.. esto no da nada de risa. (…)”, dice uno de los comentarios.

A mí no me dio cringe, me dio asco. Silvia, está mujer ni su familia, te merecen. https://t.co/5BwUQf6HcD — Elías Castro (@Elias_ACR) August 15, 2020

“Hay de bromas a bromas y esto para mí fue un abuso, la pobre Silvia todo tripeada”, expresó otra usuaria en Twitter.

No wei si andamos mal. Hay de bromas a bromas y esto para mi fue un abuso, la pobre Silvia toda tripeada. Ajjjj tengo un repele de la señora que no ma. https://t.co/z0KhVYEeyn — Paola Rubalcava (@PaolaRubalcava) August 15, 2020

