Muchos gremios de la sociedad se encuentran regulados y supervisados por una autoridad específica. En el caso del gremio financiero, la Condusef es ésa autoridad que vigila que las instituciones bancarias y de seguros no se quieran pasar de lanza con sus clientes y, en caso de que lo hagan, les pone su regañada acompañada de su correspondiente multa.

Antes de la pandemia, si tenías algún problema con alguna institución financiera y ella misma no te daba una respuesta satisfactoria tenías que elaborar un escrito, llevarlo físicamente a la oficina de Condusef, obtener tu folio de reclamación, esperar que la autoridad te confirmara la fecha de la conciliación, presentarte a la reunión con el banco, y agarrarte del moco con el representante bancario ese día frente al conciliador de la comisión para, finalmente, recibir una respuesta a favor o en contra dependiendo de las pruebas aportadas. Para todo esto, estamos hablando de plazos de varias semanas desde que presentabas la queja hasta que te programaban la fecha de la conciliación.

Obviamente con la aparición del Covid se volvió más complejo presentar la queja y todavía más el tener una reunión de conciliación lo que dejaba a los usuarios y clientes indefensos ante cualquier injusticia que alguna institución pudiese realizar en su contra.

Como todo el planeta ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad de no poder tener gente aglomerada en una oficina la Condusef no fue la excepción y modificó sus opciones para poder seguir ayudando a los clientes y usuarios a defenderse de los bancos y las aseguradoras.

De entrada, la inconformidad ya la puedes hacer por internet mediante el Portal de Queja Electrónica visitando este sitio: https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php

Puedes hacerlos las 24 horas los 365 días desde la comodidad de tu cama y solo debes adjuntar los documentos de manera electrónica y seguir los pasos que ahí mismo te van diciendo. Una vez que levantas tu queja te darán un pre-folio con el cual revisarán que efectivamente hay una injusticia cometida por la institución. Cuando es así entonces te darán el folio oficial de tu queja.

Ahora, hasta el mes de Agosto, aún y cuando presentabas la queja electrónica, muchas veces los casos se quedaron congelados porque no se podían programar las juntas de conciliación con las instituciones financieras por culpa del Covid. Pues ahora, la Condusef lanzó también el Sistema de Conciliación Telefónica (COT) el cual te permite que, una vez que tu queja fue admitida y para ser resuelta se requiera que te reúnas, frente a la autoridad, con el representante del banco; que lo puedas también hacer si salir de tu casa.

Solamente necesitas entrar al portal del COT aquí: https://webapps.condusef.gob.mx/conciliacion/jsp/solicitudcot.jsp

Necesitarás el Folio de tu queja, tus datos y el estado de la república donde radicas. Con esto te mandarán un correo con la confirmación de la fecha de tu conciliación y, ése día a esa hora, deberás llamar al teléfono que te indiquen donde la Condusef te recibirá la llamada y te enlazará con el representante del banco para que se agarren igual del moco pero a distancia y hasta en pijama si quieres. El resultado de dicha conciliación será igual de oficial y formal como si la reunión se hubiese dado en las propias oficinas de la Condusef.

Es importante resaltar que, como el COT es demasiado nuevo todavía no puedes tener esas conciliaciones con todas las instituciones financieras ni en todos los estados de la república. Para saber quiénes participan y de dónde checa este sitio: https://www.gob.mx/condusef/prensa/la-condusef-pone-a-disposicion-de-las-y-los-usuarios-el-sistema-de-conciliacion-telefonica-cot

Seguramente, en los próximos meses todos los bancos, todas las aseguradoras y todos los estados de la república estarán dados de alta en este sistema.

Así que ya no tienes pretexto para no quejarte de esa institución que se pasó de lanza ya sea con cargos que tú no realizaste, cobrándote tarjetas que tú no solicitaste, cargándote seguros que tú no contrataste, etc. No te dejes, reclama y alega, al cabo ya todo lo puedes hacer desde tu casa.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/