Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El huracán Bud, en su categoría 3 ha dejado inundaciones en la ciudad de Lázaro Cárdenas, así como alto oleaje en las costas michoacanas.

Actualmente el fenómeno se ubica a 300 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y su nubosidad mantiene potencial de lluvias intensas a puntuales torrenciales en Michoacán.

En las últimas horas el oleaje se ha eleveado de tres a cinco metros en la costa del estado, incluso en redes sociales se da muestra de cómo quedan algunas palapas tras los fuertes vientos y mar de fondo.

Cabe mencionar que en el Pacifico también se encuentra otro fenómeno, la tormenta tropical Aletta que va alejándose de las costas nacionales.

Realiza PC Estatal recorridos ante temporal por el paso de “Bud”

Ante esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta para brindar ayuda en los casos necesarios.

De acuerdo con la dependencia, hasta las 12:00 horas de este día se registran afectaciones menores en enramadas y en edificaciones cercanas a la playa

Bud continuará su trayectoria al noroeste del país y por ende, se alejará de las costas michoacanas pero su intensidad irá en crecimiento lo que presupone presencia de lluvias en todo el día.

Recomendaciones:

• Tener presente un plan familiar de protección civil y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

• Extremar precauciones ante las ráfagas de viento que pudieran arrastrar o convertir objetos en proyectiles.

• Buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• Evitar permanecer en habitaciones que den al frente de la dirección del viento que tenga ventanales.

• Permanecer alejado de las ventanas y en caso de ser necesario, protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

• Extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

• No transitar por zonas inundadas; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica.

• No acercarse a postes o cables de electricidad.

• No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

• Al transitar por carreteras extremar precaución al desplazarse en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias.

• No cruzar puentes si el agua lo pasa por encima.

• No restablecer la energía eléctrica hasta estar seguro de que no hay cortos circuitos.

• Ante la duda sobre el estado casas y edificios, solicitar apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

• No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas.

• Evite que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

• En caso de tormentas eléctricas procurar no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

AC