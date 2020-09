Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ha llegado para quedarse el nuevo teléfono de Samsung; se trata del Galaxy S20 Fan Edition y estas son las características técnicas:

PANTALLA

SuperAMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+

Agujero en pantalla, aspecto de imagen 20:9

Tasa de refresco de 120 Hz

Protección Gorilla Glass 3

CHIPSET

Snapdragon 865/Exynos 990, dependiendo del mercado

MEMORIA RAM Y ALMACENAMIENTO

6 GB y 128 GB. Adicionalmente hay otra versión de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. UFS 3.1.

SISTEMA OPERATIVO

Android 10 con capa One UI 2.x

CÁMARAS TRASERAS

Triple: 12 megapixeles f/1.8 principal con estabilización óptica (OIS) y autoenfoque por detección de fase (PDAF)

12 megapixeles f/2.2 ultra gran angular con campo de visión de 123 grados

8 megapixeles f/2.0 telefoto con estabilización óptica (OIS), zoom óptico 3x y Space Zoom 30x

CÁMARA FRONTAL

32 megapixeles f/2.0

BATERÍA

4,500 mAh con carga rápida de 15W por USB Type-C

Carga inalámbrica

Carga inalámbrica inversa

OTROS

Sensor de huellas en pantalla

Resistencia al agua con certificación IP68

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6

NFC

COLORES

Blanco, azul, naranja, lavanda, verde, rojo

For social loving fans. Scrolling through your feed has never felt smoother with Super Smooth 120Hz. Introducing the #GalaxyS20FE 5G.

Learn more: https://t.co/96nHha64St pic.twitter.com/xWvzNzQVvx

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) September 23, 2020