Reino Unido (MiMorelia.com).- En plena conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la cuenta de Burger King en el Reino Unido publicó un tweet que causó polémica en las redes sociales y fue calificado de “misógino , machista y retrógrada”.

En dicho tweet se lee “Las mujeres pertenecen a la cocina”, que hasta el momento le ha dado la vuelta al mundo y acumula miles de veces compartido, así como comentarios de usuarios que resultaron indignados porque Burger King haya iniciado una campaña con un comentario machista en plena conmemoración del Día de la Mujer por lo que catalogaron la publicación como “inaceptable”.

Pero la publicación no quedó ahí, posteriormente continuaron con un segundo twee en la que la empresa de comida rápida aseguró que en el Día de la Mujer lo que busca es “promover la igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la cocina”, además, dijo que sólo el 20% de los chefs en el mundo son mujeres.

Mientras las redes sociales se incendiaron con este tuit, Burger King argumentó que el sentido de la publicación no fue machista, pues la empresa busca apoyar a quienes persiguen una carrera como chefs o cocineras y que además la empresa de comida rápida tiene una beca exclusivamente para mujeres.

“Este Tweet tiene 22 mil retuis. Su Tweet de respuesta tiene mil retuits. Es por eso que usar cometarios sexistas como cebo es una idea tonta, tonta. La mayoría de las personas no ven una respuesta positiva. Solo ven un comentario sexista hecho por una cuenta de marca”, se lee en un tuit de réplica a la publicación de la empresa.

This tweet has 22,000 retweets.

Your reply tweet has 1,000 retweets.

This is why using sexist remarks as bait is a dumb, dumb idea. The majority of people aren’t seeing your positive reply. They’re just seeing a sexist comment made by a brand account.

— Ryan Brown 🎮 (@Toadsanime) March 8, 2021