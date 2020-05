Alemania (MiMorelia.com).- Con el fin del confinamiento por la pandemia del coronavirus y el regreso a la vida pública, los bares y restaurantes tuvieron que innovar para que los clientes mantengan el distanciamiento social para prevenir los contagios, sin embargo, cada vez tienen ideas más originales.

Ahora la cadena de comida rápida Burger King lanzó una nueva versión de sus coronas de cartón de grandes dimensiones, al estilo de un gran sombrero mexicano, para que los clientes mantengan la distancia de seguridad.

A través de su página de Facebook, la compañía publicó una guía en la que explica cómo hacer la corona gigante.

Solo se necesitan siete coronas de Burger King, un trozo de cartón cuadrado de un metro y medio, tijeras y pegamento. Los pasos son simples, primero hay que unir todas las coronas, después cortar el cartón en forma de círculo, cortar otro círculo en el centro, donde irá la cabeza, y después unir las coronas al borde del cartón.

Esta no es la primera vez que los encargados de cafeterías y restaurantes alemanes tienen una idea tan original para que sus clientes sigan las normas de distanciamiento social.

Hace algunos días, en el Café & Konditorei Rothe, que se encuentra en la ciudad alemana de Schwerin, los clientes tienen que llevar un sombrero que tiene pegados churros de espuma de diferentes colores.

Mientras que en Maryland, Estados Unidos, el restaurante Fish Tales Pub en Ocean City, utiliza mesas inflables para que sus clientes mantengan la distancia adecuada que puede protegerlos ante un posible contagio de coronavirus.

ICYMI: Fish Tales in Ocean City is finding creative ways to keep their customers safe during the pandemic. On Saturday, the team here rolled out these new “social distancing tables,” and they’re hoping they’ll be allowed to make them available to customers soon. pic.twitter.com/HR3UzLHOxO

— Camila Fernández (@CamilaFNews) 18 de mayo de 2020