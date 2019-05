Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, pidió a las áreas financieras y de administración del Ayuntamiento de Morelia crear estrategias para poder acercar a los morosos a liquidar sus deudas, lo que permitiría tener una mayor recaudación.

“Si hay necesidad de instrumentar algún periodo excepcional con algún incentivo para que paguen, porque si alguien debe 50 mil pesos y no los tiene, en los tres años no nos va a pagar; no sé cuánto puede pagar; pero ese es el análisis que tienen que hacer el área financiera y administración, para ver cómo avanzamos en esto”, expuso.