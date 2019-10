Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, aseguró que continúan las investigaciones para localizar con vida a la estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Nilda Rosario Francisco de la Cruz, incluso, dijo que hay colaboración con autoridades de Guerrero debido a que el detenido por su presunta responsabilidad, Nicolás G., es originario de una localidad de ese estado.

Al ser cuestionado sobre el particular, ya que la alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la máxima casa de estudios tiene seis meses desaparecida, López Solís indicó que pese a que el caso está judicializado, no se ha cerrado ni “archivado”, porque en tanto no aparezca la persona, su deber no termina por razón del compromiso que tienen en cumplimiento a la Ley General de Personas Desaparecidas.

López Solís expresó que comprende la desesperación de los padres de la joven estudiante nicolaita, y por ello se ha hecho un sinnúmero de operativos por parte del personal de la Fiscalía no sólo en Morelia sino, en Guerrero, para dar con el paradero de la joven, incluso, señaló que se buscan en ríos y desagües, sin embargo, aún no han tenido éxito.

Explicó que en cuanto se conoció que el imputado por la desaparición de Francisco de la Cruz, Nicolás G., es originario de una localidad de Guerrero, se contactó a las autoridades de la Fiscalía de ese estado para que en colaboración se iniciaran también los trabajos de investigación, por ello, dijo que la carpeta sigue abierta hasta que se localice a la joven con vida.

“La fiscal de Personas Desaparecidas tiene la instrucción de agotar todas las acciones de investigación hasta encontrar a la joven. Incluso, en el expediente hay constancia de la cantidad de operativos que se han realizado para su búsqueda”, resaltó.

Cabe recordar que el presunto novio de la joven de 23 años de edad fue capturado el pasado 25 de junio, y el 29 de ese mismo mes se le vinculó a proceso por el juez de control dentro del plazo de ley.

El 17 de marzo de este año fue cuando desapareció la estudiante de la UMSNH, quien fue vista por última vez cuando usaba un suéter de color gris, pantalón de mezclilla color azul, zapatos tipo balerina y mochila de color morado. El 26 de ese mismo mes, sus padres presentaron la denuncia ante la FGE a fin de que se emitiera la Alerta Alba.

R